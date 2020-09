Renzo van Emmerik pakt vierde plek

MEEUWEN • Renzo van Emmerik heeft zaterdag in Assen zijn race goed opgebouwd en een vierde plek gepakt.

Het was een prima resultaat voor de Meeuwense coureur in de vierde wedstrijd van het ONK SuperCup 1000.

Tijdens de trainingen voorafgaande aan de race dag miste de BMW-coureur voor zijn gevoel wat grip. “Zaterdag tijdens de kwalificaties wist ik me naar een vijfde start positie te trainen", vertelt Van Emmerik. "Het lukte mij net niet om de rondetijden van de vorige race te rijden. Wellicht door de frisse harde wind was de bandenslijtage erg hoog. Mijn start van de race was matig, maar door een rode vlag in de eerste ronde mocht ik het bij de herstart gelukkig nog een keer proberen. De race werd wel een ronde ingekort, van twaalf naar elf ronden. Dit zou later in mijn nadeel werken.”

De herstart van de coureur uit Meeuwen ging beter. Hij kon direct aansluiten, liggend op de zesde positie, bij een groep die vocht om de tweede plaats. In de vierde ronde wist hij de vijfde plaats over te nemen.

Van Emmerik: ”Voor een groot deel van de race bleef het gaatje voor me ongeveer 2,5 seconden. Tot de laatste paar ronden. Het team bleek de juiste Dunlop-achterband gekozen te hebben, want ik kon mijn tempo goed vasthouden en het gaatje weer dicht rijden, want door de bandenslijtage van de concurrenten moesten zij hun tempo laten zakken. Ik wist in de laatste ronde de vierde plaats nog over te nemen en kwam zelfs nog dichtbij een podiumplek. Met de extra ronde waarmee de race was ingekort had ik daar een goeie kans op gemaakt. Zeker tevreden met dit resultaat en met het goede werk geleverd door het team. Samen worden we steeds beter en sneller."