Zesde plaats voor Renzo van Emmerik

MEEUWEN • Renzo van Emmerik heeft op zaterdag op het TT-circuit van Assen tijdens de eerste race voor het ONK SuperCup 1000 van dit seizoen een zesde positie behaald.

Het wisselvallige weer was van invloed op de voorbereiding van de uitgestelde start van het raceseizoen 2020. Op vrijdag kon er maar één droge sessie worden verreden. Daarin bleek wel dat het technisch team samen met de Meeuwenaar al een goede basis heeft gelegd met de BMW S 1000 RR.

Van Emmerik: “In de eerste kwalificatie wist ik de achtste plaats te behalen, maar ik wist dat er meer in zat. Dankzij de data uit kwalificatie 1 kon het team weer wat kleine verbeteringen aanbrengen. Helaas konden we dat niet proberen in de tweede kwalificatie, want door een buitje vijf minuten voor aanvang viel die training letterlijk in het water. Ik moest de race dus starten van positie acht. Door een slechte start had ik na een ronde al een achterstand op de kopgroep die ik niet meer kon goed kon maken gedurende de race. Ik kon wel een zeer stabiel en hoog tempo aanhouden en de Dunlop-banden gaven goede grip, de gehele race lang. In de tweede helft van de race had ik de zesde plek te pakken, maar daar moest ik in de laatste vier ronden nog flink voor knokken. Ik wist die strijd te winnen net voor de finishvlag.”

Hij is tevreden over de start van het seizoen. "Want ook al heb ik nog niet zo veel gereden dit jaar, toch zat ik al heel dicht tegen mijn praan op Assen met de nieuwe BMW. We hebben al ideeën om samen met het Rent a Superbike Team de BMW met YSS Suspension nog beter op mijn rijstijl afgesteld te krijgen, zodat we mee kunnen vechten voor de podiumplekken."