Edwin Straver begint voorzichtig aan Dakar

RIJSWIJK • De eerste etappe van de Dakar Rally van 2020 – een special van 319 kilometer tussen Jeddah en Al Wajh – was er meteen eentje waarin het goed opletten geblazen was. Rijswijker Edwin Straver opende zijn Dakar daarom voorzichtig. "Proberen niet te vallen en te blijven rijden. Dat is gelukt en dat was wel belangrijk."

Het had achteraf gezien wel ietsje harder gekund en gemogen, vond Straver aan de finish van de wedstrijdproef. Kort voor de streep kwamen de eerste auto's (Peterhansel en Al-Attiyah) hem voorbij. "Die gaan wel heel netjes om met motorrijders en zijn ook zo weer weg, dus je zit niet lang in het stof. Maar als ik iets harder had gereden, had ik helemaal geen auto's gehad."

Straver begon voorzichtig, omdat hij zijn nieuwe KTM goed wilde inrijden. Die kwam er na het eerste deel (86 kilometer) van de proef goed in. "Het eerste deel was een stuk met veel stenen. Dat is niet mijn ding. Gaandeweg ging het beter en kwam ik in mijn ritme. Het tweede deel was meer zand en vooral tricky navigatie, maar er stonden al zoveel sporen dat ik goed kon bijhouden waar ik was. Er zaten ook wat duinen in, een paar best hoog. Al met al een leuke, gevarieerde proef waarin je wel goed moest opletten."

In 2019 wist Edwin Straver op de laatste dag van de Dakar Rally het kistklassement van de Motul Originals op zijn naam te schrijven en dus stond de 48-jarige Rijswijker zondag als titelverdediger aan de start van de Dakar 2020.