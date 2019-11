ACKC start zaalseizoen met nederlaag

ALMKERK • DVS'69 werd vooraf bestempeld als een 'pittige tegenstander' en niets bleek minder waar in het eerste duel van het zaalseizoen voor ACKC.

In eigen huis werd het 12-25 voor de bezoekers. Al meteen in het begin van de wedstrijd bleek dat DVS'69 echt een tandje te hoog was voor de Almkerkers: al na 6 minuten stond het 0-4. Na de rust blijft DVS scoren: 3-14.

Het verschil tussen beide ploegen blijft groot. In de laatste minuut krijgt ACKC nog een strafworp mee. Die wordt keurig afgemaakt door Stef Mommers, maar de bal is nog niet in het andere vak of daar valt alweer een tegendoelpunt. Deze wedstrijd wil ACKC gauw vergeten en de spelers gaan zich focussen op de volgende wedstrijden, die nog gespeeld moeten worden. Zaterdag wacht in 's Gravendeel ADO.