Maximale score voor Stan van Oord

WOUDRICHEM • Met de poleposition en overwinning in beide wedstrijden van de Spa Euroraces in de Supercar Challenge had het weekend voor Stan van Oord niet beter gekund.

Doordat bovendien zijn directe concurrenten in de divisie Supersport 1 een uitvalbeurt lieten noteren heeft de regerend kampioen nu een comfortabele voorsprong van 32 punten in het klassement.

"Spa-Francorchamps is natuurlijk een fantastisch circuit, om hier dan een clean sweep zoals ze dat noemen, te rijden maakt het natuurlijk een topweekend", zegt een blije Van Oord. Zoals gebruikelijk nam zijn teamgenoot Dennis de Borst de start van de race voor zijn rekening. Afgesproken was dat De Borst niet het uiterste van de banden zou vergen en dat deed hij uitstekend.

Na de pitstop nam Van Oord het stuur over en hij stuurde de SEAT met een voorsprong van zeven seconden op de nummer twee de baan weer op. Hij won uiteindelijk met bijna negen seconden verschil.

Opnieuw winst

Ook in de tweede race pakte hij de eerste plaats in de Supersport 1 over. In de resterende ronden consolideerde de raceleider zijn positie en kwam met een voorsprong van bijna vijf seconden opnieuw als winnaar over de finish.

"Wat een heerlijk weekend", reageert de Woudrichemse coureur tevreden.