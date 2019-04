Lieve Colijn (WIK) wordt regiokampioen

WIJK EN AALBURG • WIK-turnster Lieve Colijn is zaterdag tijdens de regiofinales in Breda regiokampioen geworden. Haar wedstrijd verliep heel goed. Haar sprong- en brugoefening waren goed voor het tweede cijfer.

Op vloer zat zij lekker in haar oefening op muziek en behaalde zelfs het derde cijfer. Lieve turnde zo goed dat zij plaats mocht nemen op het hoogste podium om de gouden medaille omgehangen te krijgen. Zij is regiokampioen geworden in het niveau Jeugd G van Zuidwest Nederland. Zij is automatisch doorgestroomd naar de districtsfinale, waarin zij het opneemt tegen meiden vanuit Brabant, Zeeland en Limburg.

Noa Dammers (pupil 1 D2) behaalde een zevende plek en Mirthe Lankhaar (5e divisie Junior F) eindigde op de achtste plek. Ook zij hebben zich geplaatst voor de districtsfinale. Afgelopen zaterdag namen in totaal acht turnsters van WIK deel aan de regiofinale in Breda.