Werkendammer Patrick Verbeek loopt eerste 100 km

AMSTERDAM/WERKENDAM • Ultraloper Patrick Verbeek uit Werkendam heeft zondag zijn eerste 100 kilometer hardloopwedstrijd gelopen: de Sri Chinmoy 100K Race door het Amsterdamse Bos.

Met een tijd van 9:47:14 eindigde Verbeek op een knappe vierde plaats. Het was voor hem de eerste keer dat hij zover liep. ""Mijn langste training was 70 kilometer, dus het was afwachten hoe mijn lichaam zou reageren. Ik ging weg voor een tijd onder de 10 uur en kon mijn tempo goed volhouden. Na 60 kilometer weet je dat het zwaarder wordt en de laatste 20 kilometer was het door bikkelen."

Schaduw

Om 09:00 was de start en na een korte aanloopronde moesten de deelnemers 44 ronden van ruim 2 kilometer afleggen. Verbeek: "Gelukkig was het niet zo warm als in het begin van de week. Het parcours liep voor een groot gedeelte door het bos, dus daar liep je in de schaduw."

Op de vraag wat zijn volgende uitdaging zou worden, antwoordde hij: "Ik ga aankomend weekend weg met vrienden. Daar zal ik mijn eerste biertje van 2018 nemen, daarna zie ik wel verder."