Belangrijke punten voor waterpoloërs ZVDO'74

ANDEL - De waterpoloërs van ZVDO'74 hebben zaterdag een zwaarbevochten en nipte overwinning geboekt.

In de strijd om lijfsbehoud in de competitie moesten er punten gepakt worden en tegen de tegenstanders uit Terneuzen, De Schelde, werd dit mogelijk geacht. De heren van ZVDO'74 begonnen scherp en gedreven aan de wedstrijd en creëerden goede kansen om de openingsscore op het bord te zetten.

Desondanks waren het de heren uit Terneuzen die het eerste doelpunt van de wedstrijd maakten uit een overtalsituatie. Dit herhaalden zij één minuut later, waardoor er al snel tegen een 0-2 achterstand werd aangekeken. Kort daarop lukte het aanvoerder Arie Stuij om het eerste doelpunt van ZVDO'74 te maken, waardoor er rust kon worden gehouden met een 1-2 achterstand na de eerste periode.

Het spelbeeld in de tweede periode was misschien wel het beste spel tot nu toe dit seizoen van ZVDO'74. De heren uit Andel speelden in een hoog tempo en met mooi combinatiespel wisten ze tot vijf keer toe tot scoren te komen in deze periode. Met een 6-2 voorsprong werd daarna begonnen aan de derde periode. In deze periode leek het erop dat ZVDO'74 misschien wel wat teveel had gegeven in de tweede periode, waardoor het spel stroever begon te lopen. De heren uit Terneuzen wisten met een tweetal doelpunten de score tot 6-4 terug te brengen.

Vroeg in de vierde periode wist De Schelde te scoren, waardoor de spanning volledig terug was in de wedstrijd. Na vijf spannende minuten en mooie reddingen van een wederom goed keepende Rob Vos was de 6-5 overwinning voor ZVDO'74 een feit. Vrijdag staat om 19:15 uur een uitwedstrijd tegen het eerste team uit Weert op het programma.