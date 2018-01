Rijswijker Edwin Straver besluit Dakar als beste debutant

Edwin Straver kan met veel voldoening terugkijken op zijn Dakar-rally. Hij gaf zijn debuut extra glans door als vijfde te eindigen in het kistklassement.

22 kistrijders startten op zaterdag 6 januari in Lima aan hun avontuur. Onder hen ook Edwin Straver, die zijn debuut maakte in de Dakar-rally. Zijn missie was simpel; finishen. Niets meer, niets minder. Veel tijd om aan het hele circus te wennen had de kistrijder uit Rijswijk niet. Het venijn zat hem tijdens deze veertigste editie namelijk al direct in het begin.

In het algemene motorklassement moest een aantal grote namen nog vóór de rustdag de strijd staken en ook in het kistklassement waren er al zes uitvallers te betreuren voordat La Paz goed en wel was bereikt. Straver, die enkel de assistentie had van de inhoud van zijn kist, benutte de rustdag optimaal om vervolgens de marathonetappe van La Paz naar Tupiza tot een goed einde te brengen.

Nadat de negende etappe vanwege de zware weersomstandigheden was afgelast, stond de deelnemers in de afsluitende week nog een flinke beproeving te wachten. In etappe tien stond een loodzware en lange rit op het programma, een slijtageslag waar de zoon van vijfvoudig Nederlands wegrace-kampioen Anton Straver ruim zeven uur over deed. Een dag later startte de tweede marathonetappe, die net als de eerste over twee dagen verdeeld was.

Een zandstorm gooide vervolgens roet in het eten; de organisatie gelastte daardoor ook de twaalfde etappe af voor de motoren. Etappe dertien ging wel door en dat was de laatste proef voor de afsluitende rit. Het werd een lastige voorlaatste etappe, waarin Straver aan het begin veel fijn zand en later een aantal verraderlijke paden langs afgronden moest trotseren. Het laatste deel van de verbindingsroute tot het bivak kreeg al een feestelijk tintje, toen de deelnemers door een haag van enthousiast publiek reden.

Daarmee namen zij alvast een voorschot op de feestvreugde die een dag later zou losbarsten. In die afsluitende etappe, een lus bij het Argentijnse Córdoba, kwam Straver geen moment in de problemen. Na 61 uur en 48 minuten onderweg te zijn geweest passeerde hij voor de laatste keer de finish, waarna het succes uitgebreid gevierd mocht worden.

Hij nam zijn medaille, ten teken van het uitrijden van de rally, in ontvangst en hoewel de coureur uit Rijswijk zich geen moment bezig had gehouden met zijn klassering, besloot hij de Dakar-rally toch als vijfde in het kistklassement. Daarmee was hij eveneens de beste rookie (debutant) in datzelfde klassement. Het was een droomdebuut voor Straver in de wedstrijd die na afloop door vele ervaringsdeskundigen werd bestempeld als 'de zwaarste Dakar ooit'.

