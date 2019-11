Vijf awards voor Oerlemans Plastics

GENDEREN • Oerlemans Plastics heeft dankzij flexografisch topdrukwerk vijf prijzen in de wacht gesleept.

Dat deed het Genderse bedrijf tijdens de tweejaarlijkse uitreiking van de Benelux Awards van brancheorganisatie EFTA. Tijdens dit evenement werden kwalitatieve producties uit de flexografische industrie getoetst.

De beste inzendingen qua drukwerk kregen waardering met gouden, zilveren en bronzen awards en eervolle vermeldingen. Oerlemans Plastics haalde het podium in vijf van de vijftien categorieën.

Johan Kranenbroek

Directeur Johan Kranenbroek is verrast én trots. "In deze branche hebben we te maken met 126 inzendingen. Om dan na de finale huiswaarts te keren met vijf awards, daar word je stil van. Het team van Oerlemans heeft een afgewogen drukwerkselectie gemaakt van modellen om mee te dingen naar de felbegeerde awards. Het resultaat is voor de vakmensen overweldigend: twee gouden, één zilveren en één bronzen award én een eervolle vermelding."