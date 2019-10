Nieuw boekje over vesting Woudrichem

WOUDRICHEM • In opdracht van de stichtingen Stadsgidsengilde Woudrichem en Boven 't Gat is een boekje over de vesting Woudrichem verschenen.

Het is gepubliceerd in de Hollandse Waterlinie Erfgoed-reeks en is geschreven door Kees van Maastrigt en Teus van Tilborg. Het eerste exemplaar werd zaterdag door Peter Baks van het gilde uitgereikt aan wethouder Roland van Vugt.

Helder beeld

In de uitgave wordt ruime aandacht besteed aan het ontstaan en de ontwikkelingen van de vesting, waardoor een helder beeld ontstaat van wat Woudrichem tegenwoordig is. Beschreven wordt dat de stad in het verleden, voordat de stad in de zestiende eeuw haar huidige vorm kreeg, beduidend groter was.

Woudrichem is bovendien de zuidelijkste vestingstad van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en had dus een belangrijke militaire functie. Zelfs in de Koude Oorlog speelde de stad nog een rol.

Het boekje is rijk geïllustreerd met actueel en historisch beeldmateriaal. Het kost 7,50 euro en is verkrijgbaar bij Tante Bethje in Woudrichem, de Bruna in Sleeuwijk, de Marskramer in Rijswijk en voetveer Boven 't Gat. Ook is het boekje te bestellen bij stichting Stadsgidsengilde Woudrichem: stadsgids@ziggo.nl.