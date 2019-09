Nieuwe gegadigde voor Gevangenpoort Woudrichem

WOUDRICHEM • Er heeft zich bij de gemeente Altena een nieuwe huurder gemeld voor het restaurantgedeelte van de Gevangenpoort in de Woudrichemse vesting. De vorige uitbaters zegden aan het begin van de zomer de huur op, zij gaan op zoek naar een nieuwe uitdaging, liefst op een locatie met terras.

Het college van Altena besloot het historisch pand opnieuw te verhuren en meldt desgevraagd dat er al belangstelling voor is. Of er weer een restaurant in komt, is nog niet duidelijk.

Serieus naar kijken

Op het pand zit een horecabestemming. "Maar als de nieuwe huurder een goed alternatief plan heeft, zal de gemeente daar serieus naar kijken", zegt een woordvoerder. Het is niet duidelijk hoe lang het gaat duren voordat de deuren van de Gevangenpoort weer opengaan voor bezoekers.

Geschiedenis

In de Gevangenpoort is ook het gelijknamige museum gevestigd. Daar verandert niets. Het pand is de enige overgebleven waterpoort als onderdeel van de vestingwerken. De poort dateert van ná 1573, het jaar waarin de stad in brand heeft gestaan. Ze behoort bij de in 1580 aangelegde omwalling.