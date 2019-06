Drie circusvoorstellingen in Almkerk

De voorstelling is speciaal voor ouderen en gehandicapten. (Foto: Alexander Raths, nl.123rf.com)

ALMKERK • De Stichting Vrienden Stromenland organiseert op zaterdag 22 juni een circusvoorstelling voor ouderen en gehandicapten.

De bewoners van de verzorgingsinstellingen binnen de gemeente Altena, te weten: Goezate, Lemmenskamp, Aernswaert, Antonia en Altenahove zijn hiervoor speciaal uitgenodigd. De circustent staat op het parkeerterrein achter het Sport- en Zalencentrum 't Verlaat in Almkerk. Er staan drie voorstellingen gepland: om 11.00 uur, 13.30 uur en 15.30 uur.

De organisator van het circus is Sijm Circus & Events. Dit circus is specifiek bedoeld voor bewoners van zorginstellingen, woonprojecten, verpleeghuizen en eenzame ouderen. Zij krijgen de mogelijkheid om te gaan genieten van een feestelijke circusvoorstelling op locatie. Het programma dat aangeboden wordt is een bijzondere mix van circus, theater en muziek.

Rolstoelvriendelijk

Natuurlijk is de circustent rolstoel vriendelijk en is de voorstelling speciaal gemaakt voor senioren en gehandicapten. Het doel is om deze mensen de sfeer van het circus opnieuw te laten beleven.

Voor de bewoners van genoemde verzorgingsinstelling is de toegang gratis. Voor familieleden en andere belangstellenden wordt een entreeprijs gevraagd van 5 euro. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de voorstellingen van 11.00 uur, 13.30 uur en 15.30 uur. Voldoet u aan de doelgroep dan is er nog een mogelijkheid om het circus bij te komen wonen. Alleen: vol = vol.

http://www.circussijm.nl