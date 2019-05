Ook Jumbo Veen feestelijk geopend

VEEN • Sinds woensdagmorgen kan het winkelend publiek terecht in de volledige vernieuwd Jumbo-supermarkt in Veen.

Woensdagmorgen werd de winkel aan de Groeneweg feestelijk geopend.

Ondernemer Johan Duijzer is trots op de vernieuwde winkel.

"We zijn van groen naar geel gegaan. Onze supermarkt telt nu ruim 1.600 vierkante meter winkelplezier. Met de vertrouwde medewerkers, het grootste assortiment en de laagste prijs zetten wij ons met het hele winkelteam van Jumbo in om klanten de beste food- en winkelbeleving te bieden. Samen met ons team kijken wij ernaar uit om de voormalige klanten van EMTÉ en onze nieuwe klanten te verwelkomen in onze mooie, nieuwe Jumbo-winkel."

De huidige medewerkers van de winkel blijven de vertrouwde gezichten voor het winkelende publiek.

In Wijk en Aalburg werd in maart de nieuwe Jumbo-winkel officieel geopend.