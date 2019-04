Schans-directeur aan de slag in Gorinchem

SLEEUWIJK/GORINCHEM • Adri Hoekstra gaat per 1 augustus als directeur op De Uilenhof in Gorinchem.

Hij volgt Alexander van Horssen op, die na dit schooljaar de organisatie gaat verlaten. Hoekstra is geen onbekende binnen Stichting CVO-AV, de scholengroep waar De Uilenhof onder valt. Sinds 2015 is hij directeur op De Schans in Sleeuwijk. In 1999 is hij daar gestart als docent Biologie en Mens & Natuur, waarna hij in 2009 teamleider van de Sleeuwijkse school werd.

Henri van Breugel, voorzitter van het college van bestuur van Stichting CVO-AV: "We hebben er alle vertrouwen in dat Hoekstra met zijn kennis en ervaring De Uilenhof ook in de toekomst een mooie plek in de regio kan geven."