Torenspits geplaatst op kerkgebouw in Aalburg

WIJK EN AALBURG • Op het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Aalburg werd vrijdag de torenspits geplaatst. De kerkelijke gemeente heeft het gebouw, waarvan de eerste paal werd geslagen in juli 2011, sinds maart 2013 in gebruik.

Onder grote belangstelling van gemeenteleden van de plaatselijke gereformeerde gemeente is het uit 2013 daterende kerkgebouw uiteindelijk afgerond. De langverwachte torenspits is vrijdagmiddag op het kerkgebouw geplaatst. In het ontwerp, gemaakt door architecten- en ingenieursbureau Architraaf, was al met een spits rekening gehouden.

Bij de bouw van de kerk kon de torenspits nog niet geplaatst worden, omdat het toen geldende bestemmingsplan hier nog niet in voorzag. Later dan verwacht is het bestemmingsplan gewijzigd en kon de vergunning voor een toren tot maximaal 20 meter hoogte worden aangevraagd. De aluminium torenspits is vervaardigd door Van Wijk Stuurhuizen te Werkendam. In de spits is aan de voorzijde een uurwerk aangebracht. De plaatsing vond plaats met behulp van een telescoopkraan en een hoogwerker.

De gereformeerde gemeente heeft 487 leden en wordt sinds 6 maart gediend door ds. C. Hogchem.