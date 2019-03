Jong en oud ontmoet elkaar in Goezate en d'Altenaer in Werkendam

WERKENDAM • De commissie Hart en Hand voor ouderen, een initiatief van SGP-jongeren Werkendam, heeft vorige week de eerste avond van 2019 gehouden voor ouderen in Werkendam.

Een groep van 50 jongeren gaf zich op voor een gezellige avond bij ouderen. Al deze jongeren gingen op bezoek in Goezate en in de d'Altenaer.

In d'Altenaer zijn jongeren langs geweest bij ouderen om gezellig met elkaar koffie te drinken en ook werd er een spelletje gespeeld. Ook in Goezate waren verschillende activiteiten. Zo werd er bingo gespeeld, konden de ouderen een film kijken over oud-Werkendam en waren er baby's op de huiskamers. Om het jaar goed te starten was er iets lekkers bij de koffie geregeld.

Enthousiasme

"Het blijft mooi om elke keer weer allemaal enthousiaste ouderen te zien, zowel in Goezate als in d'Altenaer. Daar doen we het voor", benoemen de commissieleden.

"Ons doel is dan ook dat we met zoveel mogelijk jongeren de ouderen in hun, soms eenzame bestaan veel gezelligheid bieden. Ze verdienen het om wat terug te krijgen van de jongeren. De vele aanmeldingen van jongeren, ook weer voor deze avond, maakt ons steeds meer en meer gemotiveerd om door te gaan met het organiseren van deze activiteiten."

Twee activiteiten

Voor het komende jaar staan nog twee activiteiten gepland. Zo hoopt de commissie ze opnieuw met veel jongeren op 8 mei met de ouderen te gaan wandelen. In het najaar staat er nog een avond op de planning.

Daarnaast is de commissie ook in gesprek met Trema om te kijken hoe zij zich nog breder kunnen inzetten in Werkendam. Meer informatie: www.sgpjwerkendam.nl/hart-en-hand/ of hartenhandvoorouderen@outlook.com.