Eind april nieuwe plaatsnaamborden in Altena

ALTENA • Eind april moeten alle komportalen in de gemeente Altena vervangen zijn. Dan zullen ook alle komborden in de 21 kernen van de gemeente bevestigd zijn.

De gemeente Altena telt in totaal circa 190 komportalen met daarin komborden, met de naam van de kern en de gemeentenaam, een beperkt aantal dialectborden, verkeersborden en overige aanduidingen. Vanwege de verschillen in kleurstelling en vorm, maar ook omdat een groot aantal komportalen beschadigd is, is besloten om alle bestaande portalen te vervangen. Er wordt één eenduidige vorm en kleurstelling voor alle nieuwe portalen aangehouden.

De indeling is overeenkomstig de huidige indeling bij de bestaande komportalen. In nauw overleg met diverse deskundigen wordt gestreefd naar het plaatsen van een dialectnaam op de komborden. Dat is natuurlijk alleen aan de orde voor kernen waar sprake is van een dialectnaam

Aanbesteding

Dat de nieuwe komborden pas maanden na de start van de nieuwe gemeente Altena geplaatst gaan worden, heeft te maken met het traject tot een meervoudige onderhandse aanbesteding. De route daarnaar toe bleek ingewikkelder dan gedacht, zo laat het college van B en W in een raadsinformatiebrief weten. De feitelijke aanbesteding werd dan ook pas in 2019 gedaan. Deze week wordt de definitieve gunning bekend gemaakt.

'Zo kort mogelijk daarna gaat de overeenkomst in. De productie van de komportalen met de bebording en daarna het daadwerkelijk vervangen van de komportalen kan dan starten', zo staat in de brief te lezen.

Een aantal weken zijn geleden zijn alle plaatsnaamborden in de gemeente Altena al verwijderd, omdat er borden gestolen werden. De oude borden worden verkocht. De gemeente wil per kern één kombord beschikbaar stellen aan het dorpshuis. De overige borden worden voor 25 euro per stuk verkocht. Als er meer vragers dan borden zijn, wordt er geloot.

Goede doelen

De opbrengst van de verkoop wordt geschonken aan één van de volgende goede doelen: Molenstichting; Samenloop voor Hoop of Altena United Festival. Iedereen kan meebeslissen naar welk goed doel de opbrengst gaat, kijk daarvoor op: http://www.gemeentealtena.nl/poll.