Everyone is dying to play. In deze nieuwe psychologische thriller komen zes personen die elkaar niet kennen in een levensgevaarlijke Escape Room terecht waar de ene kamer nog dodelijker is dan de andere.

Als ze uit het spel willen ontsnappen moeten ze samenwerken en hun kennis gebruiken om de verschillende puzzels en raadsels op te lossen.

ESCAPE ROOM draait vanaf 28 februari in de bioscoop.

Om kaarten te winnen kunt u tot 22 februari bellen met 0909-5010581 (0,45 pg + gebruikelijke belkosten) en toets 7.