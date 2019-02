Kindergids Altena gestart

ALTENA • Sinds deze week is Kindergids Altena live. Deze Facebook-pagina is een laagdrempelige manier om ouders kennis te laten maken met de mogelijkheden in Altena op het gebied van onderwijs, kinderopvang, sociale activiteiten en zorg.

Op deze pagina staan activiteiten die relevant zijn voor ouders en kinderen in Altena en informatie over de partijen die betrokken zijn bij de Kindergids.

Kindergids Altena is een icoonproject. Twee jaar geleden begon het avontuur voor de visiegroep Kinderen zijn de Toekomst. Naar aanleiding van de oproep van de voormalige drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem besloot Marianne Sijberden van PR-bureau De Perswinkel haar netwerk op kindergebied samen te voegen in Kinderen zijn de Toekomst.

Alle partijen hebben een gemeenschappelijke doelgroep: kinderen. De visiegroep ging enthousiast van start, wilde ideeën vlogen over tafel, van een volledige online gids, tot live evenementen en natuurlijk een gezamenlijke Facebook-pagina. Dit laatste icoonproject is nu daadwerkelijk gestart.

Icoonsubsidie

Het icoonproject De Kindergids is mede mogelijk gemaakt dankzij de icoonsubsidie van de gemeente Altena. Daarnaast hebben zeven partijen geïnvesteerd in de start van de Facebook-pagina Kindergids Altena, namelijk De Perswinkel, Kinderopvang BuitenGewoon, Basisschool Oudendijk, Leerplein 14, Bibliotheek CultuurPuntAltena, kindercoach Linda Koning en logopediepraktijk Judith. Het uiteindelijke doel is de Facebook-pagina onder beheer van De Perswinkel Altena-breed te maken. Studio Olivier uit Werkendam ontwierp de vrolijke huisstijl.

De partijen hebben er veel zin in en hopen op het gewenste resultaat: de wegen naar educatie, sociale activiteiten, sport, zorg en kinderopvang duidelijk te maken voor de ouder in Altena.

http://facebook.com/kindergids/