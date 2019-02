WSV Woudrichem bereidt scholieren voor op tocht van 300 kilometer

WOUDRICHEM/WIJK EN AALBURG • Een St. Ayles Skiff voortbewegen is geen sinecure. Tijd voor de eerste training.

Daar staan ze dan: Ivo Colijn uit Giessen, Jacco Vos uit Delwijnen, Mark de Koning uit Gameren, Noah Timmermans en Julian Hoekman uit Wijk en Aalburg en Boaz Vis uit Hedel. Hier, bij watersportvereniging Woudrichem, krijgen de leerlingen deze donderdagmiddag hun eerste training ter voorbereiding op hun roeitocht van het Duitse Altena naar het Brabantse Altena.

Een tocht van 300 kilometer, waarvoor zeker getraind moet worden, beaamt Goof van Vliet van de watersportvereniging. Vooralsnog lijkt dat besef bij de jongens nog niet helemaal doorgedrongen. Natuurlijk, ze helpen met alle plezier mee om de twee St. Ayles Skiffs te water te laten, maar niet zonder elkaar de nodige grappen naar het hoofd te slingeren. Vier mede-roeiers zijn deze middag ziek. Waarschijnlijk bewust om deze eerste roeitraining te missen, klinkt het lachend.

Advies

Om enige vorm van advies zit het zestal ook niet verlegen: "Er moet een groter tandwiel op", klinkt het, als de lier de sloepen blijkbaar te traag te water laat. Volgens Van Vliet hebben ze nog gelijk ook. Het blijven toch jongens met een technische achtergrond. Op hun school in Wijk en Aalburg bouwen ze de sloep waarmee ze in juni op pad gaan niet voor niets helemaal zelf.

Later, in het clubhuis van WSV Woudrichem, staan de gezichten al wat serieuzer. Zeker als Martin Kok namens de watersportvereniging in een presentatie beelden van roeiers die woeste zeegolven trotseren laat zien. "Maar zeegolven zijn anders dan riviergolven", zegt hij daarbij.

Dat betekent overigens niet dat de jonge roeiers straks meteen de Merwede op mogen. Veiligheid staat voorop, blijkt uit het verhaal van Kok, die op het scherm een foto vanuit de stuurhut van een tanker toont. "Kijk, dat kleine stipje rechts is een St. Ayles Skiff. Blijf dus altijd uit de buurt van de grote schepen." Dan volgt een uitleg van alle roeicommando's en dat vijftien slagen per minuut voldoende is om de sloep voor te bewegen. "Gelijkheid is alles", benadrukt Kok.

Leuke uitdaging

De scholieren hebben nog pakweg een uur om zelf de Maas op te gaan. Ze hebben er zin in, vertelt Ivo, wiens vader Erik directeur is van de BouwSchool Breda en in die hoedanigheid betrokken is bij de roeitocht van Altena naar Altena. "Mede daarom leek het me wel leuk om mee te doen", zegt Ivo. "Het is een leuke uitdaging en ik ben ook al extra aan het trainen bij de fysiotherapeut."

Ondertussen probeert docent Henk van Noorloos het project ook tot een commercieel succes te maken, want wat de jongens bij elkaar roeien gaat naar Edukans. "Ik heb een opblaasbare badeend van twee meter hoog besteld, gesponsord door Geld & Gezin Altena en Damen. Die komt achter de sloep, maar alleen als we in beeld zijn, hoor", zegt de Andelnaar met een knipoog.

Begin juni varen de leerlingen van het Duitse Altena naar Fort Altena.

Tom Oostra