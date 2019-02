Waalwijk en dorpsraden akkoord over nieuwe haven

DRONGELEN • De dorpsraden van Drongelen, Eethen en Genderen, de gemeente Waalwijk en de beoogd exploitant zijn het eens geworden over de randvoorwaarden voor de komst van de nieuwe oostelijke insteekhaven aan de Waalwijkse zijde van de Bergsche Maas.

Vorige week hebben de betrokken partijen opnieuw een gesprek gehad, met name over het gebruik van de nieuwe haven. Daarbij is vastgesteld dat de containerterminal niet gebruikt zal worden tussen 22:00 uur en 06:00 uur en dat op weekdagen tussen 20:00 uur en 22:00 uur de bedrijfsactiviteiten van de containerterminal beperkt worden tot het aan- en afmeren van schepen en het laden en lossen ervan met behulp van een kraan. Een verdere behandeling van containers vindt dan niet plaats.

Weekend

Op zaterdag en zondag zullen de bedrijfsactiviteiten van de containerterminal beperkt zijn tot het laden en lossen van schepen met behulp van een kraan tussen 06:00 uur tot 20:00 uur. Het aan- en afmeren van schepen is gedurende het gehele weekend toegestaan. Hiervoor geldt een uitzondering voor 40 uur op jaarbasis verdeeld over maximaal 40 dagen, calamiteiten niet meegerekend.

"Het is niet helemaal wat we voor ogen hadden, het liefst wilden we de haven in het weekend dicht, maar we hebben uiteindelijk gekozen voor een oplossing die voor alle partijen acceptabel is", zegt Drongelenaar Gerwin Vos. Hij vertegenwoordigt de dorpsraden van zijn dorp en van Genderen en Eethen en sprak eerder deze maand namens de werkgroep Oostelijke insteekhaven nog in tijdens de Waalwijjkse gemeenteraad. "Al met al is het een hele beperking ten opzichte van het oorspronkelijke plan", constateert hij tevreden.

Hij wijst daarbij ook op de hoge bomen die aan de noordzijde tussen de dijk en het Waalwijkse bedrijventerrein geplant zullen worden om het zicht op de haven te beperken.

Meedenken

Vos omschrijft het gesprek van vorige week als 'prettig'. "De beoogd exploitant is echt bereid om met ons mee te denken, ook als hij straks daadwerkelijk de exploitant van de haven is."

In de nieuwe afspraken staat overigens ook dat verruiming van de gebruikstijden in het bestemmingsplan bespreekbaar moet zijn wanneer blijkt dat de haven in de praktijk geen geluidhinder veroorzaakt. Ook zal ieder half jaar een gesprek plaatsvinden tussen de dorpsraad, exploitant en de gemeente om de ervaringen over en weer te delen.

Door het akkoord zien de dorpsraden af van een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan voor de oostelijke insteekhaven. Dat was van tevoren een belangrijke voorwaarde van de Waalwijkse wethouder Ronald Bakker. "Op zo'n beroep zit niemand te wachten", zegt Vos daarover. "De dorpsraden niet en ook de gemeente Waalwijk niet. Het zou een valse start betekenen. Als werkgroep zijn we blij met de piketpalen die nu geslagen zijn."

Het Waalwijkse college heeft dinsdag officieel ingestemd met de aanpassingen. De verwachting is dat de Waalwijkse gemeenteraad het bestemmingsplan donderdag vaststelt.

Tom Oostra