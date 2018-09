Molens vormen inspiratie voor muziekstuk over Altena

REGIO • JA! Jeugdfanfare Altena brengt op 5 januari in 't Uivernest voor de eerste keer 'Elementa' ten gehoren, een muzikale verbeelding van de nieuwe gemeente Altena.

De nieuwe gemeente Altena verbeeld in de klanken van de vier elementen water, lucht, vuur en aarde. Het is het resultaat van het werk van componist Leon Vliex, die zijn werk zaterdag officieel aan bood aan JA! Jeugdfanfare Altena.

Dit orkest voert de compositie begin 2019 voor de eerste keer uit voor publiek en een van de muzikanten, de 20-jarige Fleur Groenenberg uit Nieuwendijk, bedacht ook de naam van het stuk: 'Elementa': het Latijnse woord voor 'elementen', waar ook nog een beetje 'Altena' en de eveneens Latijnse voorloper op de nieuwe gemeentenaam 'Holtenaay' in terug te vinden is. 'Elementa' representeert zowel het samengaan van de afzonderlijke gemeentes als enkele karakteristieke eigenschappen van het gebied.

Deze krijgen vorm door de vier natuurelementen aarde, vuur, water en lucht. Water verwijst naar het water dat Altena omringt; vuur verwijst naar de Tweede Oorlog, toen Altena en strategisch gebied was; aarde verbeeldt het grondgebied van de gemeente en de inspiratie voor lucht kreeg de componist van de graanmolens in de streek, vertelt Ina van der Mooren, secretaris van JA! Jeugdfanfare Altena. "Bij een rondgang door het gebied merkte Leon dat in Aalburg, Werkendam én Woudrichem graanmolens staan. Dat moest zeker verwerkt worden in het stuk."

Voorproefje

Zaterdag gaven de muzikanten van JA! Jeugdfanfare Altena al een voorproefje van wat toehoorders op 5 januari in 't Uivernest te wachten staat. "Ze vinden het heel bijzonder om voor het eerst met een compositie bezig te zijn. Waar dus nog geen opnames van bestaan", zegt Van der Mooren over hoe het werk leeft onder de jeugdige muzikanten. Na de première in 't Uivernest in Hank komt 'Elementa' beschikbaar voor alle muziekverenigingen in het Land van Heusden en Altena en dirigent Jos Bataille werkt aan een versie voor de Activo-Band.

Wie op 5 januari graag wil komen luisteren naar het ruim 10 minuten durende 'Elementa' kan via onderstaande website gratis kaarten regelen.

http://www.altenabruist.nl