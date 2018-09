'Klassieke muziekschool' in Willem van Oranje College

WIJK EN AALBURG • De populariteit van muziekinstrumenten is onderhevig aan modetrends. Herman des Bouvrie, gitaarleraar bij Muziekschool van Oranje, wijst bijvoorbeeld op het succes van Eric Clapton en Jan Akkerman, door wie - en natuurlijk vele anderen - de gitaar een populair instrument werd.

Zijn collega Henk van Andel, pianodocent, heeft het over de broers Lucas en Arthur Jussen, die deze maand nog volop in de schijnwerpers stonden tijdens het Prinsengrachtconcert. Iedere beginnende muzikant heeft zo wel zijn of haar reden om een instrument op te pakken. Wat dat betreft zit er bij dit interview een gemêleerd gezelschap aan tafel. Stéphanie Mulder volgt bij Muziekschool van Oranje dwarsfluitlessen, in haar familie een bekend instrument; haar zusje Emma speelt alweer vier jaar viool.

Elien van der Velden leert gitaarspelen en Annelieke de Vree en Celine van Rijswijk bespelen de piano. Voor de zomer legde laatst genoemde duo het eerste muziekexamen met goed gevolg af. Muzieklessen bij Muziekschool van Oranje zijn leuk, legt Annelieke uit. "Je leert altijd nieuwe dingen, dingen die je op school verder niet leert."

Muziekles is leuk

Elien volgt nu twee jaar gitaarles. "Niet om zelf een liedje te schrijven of zo. Gewoon omdat ik het leuk vind. Nu ik wat verder ben, experimenteer ik steeds meer met akkoorden." Emma volgt nu voor het vierde jaar vioollessen bij Anne Coppoolse. "In het begin was het best moeilijk, maar nu ik het beter kan is het superleuk", zegt Emma.

"Viool lijkt moeilijker dan het is." Haar docent knikt. "Net als met zoveel dingen, moet je ook met de viool van voor af aan beginnen."

Positieve ontwikkeling

De positieve verhalen van de leerlingen passen bij de positieve ontwikkelingen binnen Muziekschool van Oranje, nu meer dan tien jaar actief in het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg.

"We zijn een klassieke muziekschool", zegt bestuurslid van de Stichting Muziekschool van Oranje en muziekdocent Jaco van de Werken. "Als kinderen een blaasinstrument of bijvoorbeeld basgitaar willen spelen, sturen we ze door naar de muziekverenigingen of Xinix."

Maar gezien het aantal leerlingen - gemiddeld tussen de 50 en de 60 - is de belangstelling voor instrumenten als viool en dwarsfluit erg groot. "Er kunnen altijd leerlingen bij", klinkt het lachend. Een minimum leeftijd om te beginnen is er in principe niet en bovendien biedt Muziekschool van Oranje ook lessen algemene muzikale vorming aan voor de jongere leerlingen. Zo kunnen ze ontdekken wat bij hen past.

Verder hoopt Muziekschool van Oranje meer zaken op projectbasis op de kunnen zetten, vervolgt Van de Werken. "Zoals we dit jaar gedaan hebben op een basisschool in Veen. Alle klassen maakten daar kennis met muziek. Tegelijkertijd geven wij dan ons visitekaartje af."

door Tom Oostra