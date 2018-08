Nu ook met rolstoel varen door de Biesbosch

WERKENDAM • Met de komst van een nieuwe fluisterboot kunnen ook rolstoelgebruikers een rondvaart maken door de Biesbosch in Werkendam.

Het Biesbosch MuseumEiland is goed rolstoeltoegankelijk. maar de boten zijn niet geschikt voor rolstoelen. Biesbosch Fluistertours heeft daarop het initiatief genomen om een nieuwe derde elektrisch aangedreven fluisterboot met zonnepanelen te bouwen. De boot, genaamd Ohsostill, biedt plaats aan vier rolstoelgebruikers, die met een rolstoellift aan boord kunnen. Rolstoelgebruikers kunnen van tevoren telefonisch bij het museum een plaats reserveren.

Het Biesbosch Museum werkt al ruim achttien jaar intensief samen met Biesbosch Fluistertours BV. In 2001 kwam vanaf het Biesbosch Museum de fluisterboot Whisper in de vaart, waardoor het mogelijk werd een bezoek aan het Biesbosch Museum te combineren met een rondvaart door het gebied.

Toenemende vraag

Om aan de steeds toenemende vraag te voldoen is in 2006 een de tweede fluisterboot, de Silence, aangeschaft. Tot op heden hebben bijna 300.000 bezoekers vanaf het museum een rondvaart gemaakt.

Het Biesbosch Museum is drie jaar geleden verbouwd en geopend door Pieter van Vollenhoven. Het Financieele Dagblad schreef onlangs nog over 'het best verstopte museum van het land': "Het gebouw gaat helemaal op in de natuur door zijn dak van glas en glazen puien."

Dagelijks worden vanaf het museum acht afvaarten gemaakt, waaronder ook bevertochten en vaarwandeltochten.

Op de vaaragenda op onderstaande website van het Biesbosch MuseumEiland worden de vertrektijden van de verschillende tochten aangegeven en kunnen ook plaatsen gereserveerd worden.

Het Biesbosch MuseumEiland is gevestigd aan de Hilweg 2 in Werkendam.

http://www.biesboschmuseumeiland.nl