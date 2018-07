De Jager in Giessen nieuwe thuisbasis Trema

GIESSEN • Welzijnsinstelling Trema zet haar activiteiten vanaf september voort in De Jager in Giessen.

Trema Welzijn heeft daarover overeenstemming bereikt met de gemeente Woudrichem. Trema gaat in eerste instantie voor de komende twee jaar aan de slag in Giessen. "De Jager ligt mooi centraal in de nieuwe gemeente Altena en we zijn blij dat we onze activiteiten uit De Veste hier kunnen voortzetten", zegt Piet Slaats, manager Welzijn bij Trema.

Ook Nicolette van Andel van De HartenBrigade is enthousiast. "Samen met de vrijwilligers zie ik prachtige kansen in en om De Jager", laat ze weten.

De bedoeling is dat het sociaal-cultureel werk, het ouderenwerk en De HartenBrigade onderdak krijgen in De Jager. Daarnaast is Trema van plan het aantal activiteiten uit te breiden. "We willen daarvoor eerst bekijken waar behoefte aan is", legt Slaats verder uit.

Steeds breder

Sinds het opgaan van Stichting De Vleet in Trema en het sluiten van De Veste in Woudrichem in 2017 was Trema op zoek naar een nieuwe locatie. Tegelijkertijd bleek de gemeente Woudrichem op zoek naar een nieuwe exploitant van De Jager, die tijdelijk geëxploiteerd werd door Sportfondsen. "We raakten met de gemeente in gesprek en zo is het eigenlijk steeds breder geworden", vertelt Slaats.

Want Trema stelt straks ook een beheerder aan voor de sporthal en gaat, zoals het er nu naar uit ziet, ook deels de kantine beheren. "Sport en welzijn raakt elkaar wel en wij willen in de zaal ook onze bewegingsactiviteiten houden. De sporthal en de bar zijn echter wel bijzaken; de activiteiten blijven onze core business. We doen dit mét en vóór de inwoners", benadrukt de manager.

Winst

"Winst maken is voor ons geen hoofddoelstelling, maar we willen als welzijnsinstelling natuurlijk ook geen verlies maken. Met de gemeente moeten hierover nog verdere afspraken gemaakt worden."

Gebruikers van de sportzaal kunnen ervan uitgaan dat de voorwaarden van Sportfondsen ook bij Trema gaan gelden.

Ondanks de aanvullende afspraken die nog gemaakt moeten worden, wordt De Jager per september de nieuwe thuisbasis van Trema, zodat sportclubs gewoon hun nieuwe seizoen kunnen starten. Diezelfde maand staat Trema Welzijn ook op de jaarmarkt in Giessen om zich te promoten en om vrijwilligers te werven.

Tom Oostra