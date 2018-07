Derde plaats voor Renzo van Emmerik

MEEUWEN • Tijdens De 501 van Assen heeft Renzo van Emmerik uit Meeuwen zaterdag samen met zijn tijdelijke teamgenoten Joey Louwes en Rinze Luimstra een derde plaats behaald.

Van Emmerik kijkt dan ook terug op een geweldige prestatie in een veld van maar liefst 56 ingeschreven teams.

Het is inmiddels een traditie geworden, de jaarlijks terugkerende 501 km van Assen. Een door de OW Cup-organisatie georganiseerde endurance-wedstrijd voor teams, op het TT Circuit Assen. Drie trainingen, een spectaculaire Le Mans-start en een lange wedstrijd over 111 ronden.

Voor Renzo van Emmerik begon het evenement moeilijk, want de storing die bij de crash in de ONK SuperCup 1000 race van 19 mei was opgelopen aan de quickshifter stak tijdens de trainingen toch weer de kop op. Tussen de kwalificaties door werd hard gewerkt om het lek boven te krijgen, maar telkens zonder het gewenste resultaat.

Er zat voor de coureur uit Meeuwen niets anders op dan op de ouderwetse manier te koppelen en te schakelen. Dat kostte wat meer tijd dan zijn concurrenten en zeker tijdens de vele ronden die hij moest rijden extra inspanning en energie. Het Double LvanE-gelegenheidsteam kwalificeerde zich op een zesde positie en Van Emmerik zou de eerste beurt voor zijn rekening nemen met de bijzonder Le Mans-start.

Van Emmerik "Het was belangrijk om constant rond te gaan zonder fouten te maken. Het was warm maar de Dunlop-banden hebben uitstekend gewerkt en ervoor gezorgd dat wij contant snel konden zijn en na vijf wissels de derde plaats naar ons toe konden trekken. Het is nu zorgen dat we het probleem met de quickshifter boven water krijgen, zodat ik over twee weken in Dijon-Prenois in Frankrijk in de ONK SuperCup 1000 klasse weer volop kan presteren."