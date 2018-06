Xinix-bestuur koopt 'Paradiso van de woonstichting' aan

NIEUWENDIJK • Dankzij bijdragen van donateurs en een financier is het bestuur van poppodium Xinix erin geslaagd het pand aan de Doornseweg te kopen van Woonstichting Land van Altena.

Het aankoopbedrag, 275.000 euro, ligt een ton lager dan het bedrag waar eerder rekening mee was gehouden. "Zo was het voor het bestuur makkelijker om Xinix te kopen", zegt Kees Biesheuvel, directeur van Woonstichting Land van Altena.

De woningcorporatie heeft, om te zorgen dat de maatschappelijke functie van het poppodium geborgd blijft, wel het eerste recht van terugkoop bedongen. "Dat het straks over twee jaar niet een discotheek wordt, als Xinix er eventueel mee ophoudt", legt Biesheuvel uit. "Aan de andere kant is het zo'n bijzonder gebouw, dat je er haast niets anders mee kan." Ook als het Xinix-bestuur iets anders van plan is met het gebouw, moet het eerst om toestemming vragen.

Het tekent de betrokkenheid van de woonstichting bij het Nieuwendijkse poppodium, door Biesheuvel liefkozend 'het Paradiso van de woonstichting' genoemd. Vorig decennium, toen Xinix de oude school aan de Rijksweg moest verlaten en het masterplan Nieuwendijk werd uitgevoerd, kwam Land van Altena om de hoek kijken als ontwikkelaar van een dienstencentrum, het woonzorgcomplex op de locatie van de oude school en dus ook het poppodium aan de Doornseweg.

Belangrijke bijdrage

Biesheuvel vindt het woord 'ontwikkelaar' verkeerd gekozen. "Wij hebben deze gebouwen opgericht, omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de streek en aan het dorp", zegt hij. "Niet omdat we daar nou eens een hoop geld mee wilden gaan verdienen." In het gebouw van Xinix zijn ook oefenruimtes en muziekschool Music'scool geeft er muzieklessen.

In 2016 maakte Stichting Xinix bekend dat ze op zoek ging naar 375.000 euro om zelf eigenaar te kunnen worden van het poppodium in Nieuwendijk. De stichting huurde het gebouw van Woonstichting Land van Altena, maar de huur - 800 euro per week, zo'n 40.000 euro per jaar - drukte te zwaar op de begroting van Xinix. Een speciale werkgroep werd ingesteld om op zoek te gaan naar donateurs.

"Alle partijen zijn ervan overtuigd dat door het aankopen van het Xinix-pand er een mooie toekomst is weggelegd voor ons", sprak Wim Colijn, voorzitter van de 'werkgroep aankoop' van Xinix, woensdag bij de ondertekening van het koopcontract.