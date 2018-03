WERKENDAM • In optocht liepen de kinderen maandagmorgen van de oude basisschool 't Kompas aan de Snellenweer in Werkendam naar de nieuwe school aan de H.R. Roubosstraat. De wethouders Matthijs van Oosten en Machiel de Gelder liepen mee als klaar-overs.

Bij de nieuwe school ging het in optocht naar binnen, in de kleuterklassen werden de lokalen geopend met het doorknippen van een lintje.

Even later kwamen ook de peuters van peuterspeelzaal de Kabouter in optocht naar hun nieuwe onderkomen. Getooid met ballonnen en onder begeleiding van muziek maakten ze er een vrolijke boel van. Eenmaal binnen was daar het oude vertrouwde speelgoed, zoals het speelkeukentje en de legoblokken.

MFA Vlechtwerk van start

Met de verhuizing van de school en de peuterspeelzaal zijn de eerste gebruikers in MFA Vlechtwerk gestart. Medewerkers van SOVAK en de nieuwe bibliotheek togen aan de slag voor de verdere inrichting van het gebouw.

De burgemeester Sigmondschool begint op 7 maart haar lessen in het nieuwe pand, ook de bibliotheek gaat dan open.

In peuterspeelzaal de Kabouter start maandagmiddag de reformatorische voorschoolse opvang. De Akker verhuist naar de huidige Sigmondschool en op de plek van het oude Kompas worden woningen gebouwd.

Hannie Visser-Kieboom