Nieuwe borden bij Wijkerzand vanwege nieuw hondenuitlaatbeleid

WIJK EN AALBURG • De gemeente Aalburg heeft vrijdag bij de ingangen van Het Wijkerzand in Wijk en Aalburg nieuwe borden over het ingegane hondenbeleid geplaatst.

Onlangs besloot het bestuur van Het Wijkerzand dat er alleen in een beperkt gebied van Het Wijkerzand het uitlaten van honden is toegestaan. Het uitlaten van honden is aangelijnd alleen toegestaan op de toegangsweg, die begint nabij de Maasdijk ter hoogte van huisnummer 151 tot het gebied achter de ijsbaan. Alleen in het aangegeven en afgebakende gebied achter de ijsbaan mogen de honden nog los lopen.

Opruimplicht

Er is ook een opruimplicht, zoals in de bebouwde kom, van toepassing. Uitwerpselen moeten in speciaal geplaatste afvalbakken worden gedeponeerd. Op het overige gebied van Het Wijkerzand zijn geen honden meer toegestaan. Het uitlaten van honden op Het Wijkerzand is al jaren een probleem.

Een aantal hondenbezitters houdt zich niet aan bestaande regels met het gevolg dat er al menigmaal schapen werden aangevallen en het met de dood moesten bekopen. Laatst was het ook weer raak. Een aantal schapen werd door loslopende honden het water ingejaagd en moest het bekopen met de verdrinkingsdood.

Parasiet

Het zijn niet alleen de loslopende honden die het bestuur van Het Wijkerzand zorgen baren. "Het is ook de neospora-bacterie", zegt Wijkerzand-secretaris Kees Versteeg. "Via de uitwerpselen van een hond kan deze parasiet in het gras in de wei belanden. Die parasiet is een van de belangrijkste besmettelijke oorzaken van verwerpen of spontane abortus bij koeien. Dat willen we met de maatregelen ook voorkomen."

De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente zal op Het Wijkerzand toezicht houden en bij overtreding verbaliseren.