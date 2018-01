Acht leerlingen Prinsentuin Andel naar ziekenhuis na busongeluk

'S GRAVENMOER/ANDEL • Acht leerlingen van Prinsentuin Andel zijn donderdag na een busongeluk naar het ziekenhuis gebracht.

De aard van hun verwondingen varieert, zegt een woordvoerder van ROC West-Brabant, waar Prinsentuin Andel onder valt. "Het gaat om botbreuken, schaafwonden en verwondingen door glas. De leerlingen zijn allemaal buiten levensgevaar."

Vijf andere leerlingen, die in de bus zaten maar niet gewond raakten, zijn terug naar huis gegaan.

Chauffeur

Tijdens de storm reed de bus, die vanuit Dongen met leerlingen onderweg was naar de vmbo-school in Andel, tussen Waspik en 's Gravenmoer tegen een boom. De chauffeur raakte daarbij zwaar gewond. "Het gaat om een vaste chauffeur. Daarom zijn de kinderen erg ongerust over zijn toestand", aldus de woordvoerder van ROC West-Brabant.

Donderdagmorgen heeft Prinsentuin Andel eerst de ouders van de leerlingen in de bus op de hoogte gebracht van het ongeval. Docenten hebben vervolgens de andere leerlingen ingelicht. "Iedereen is flink geschrokken", laat het ROC West-Brabant verder weten.

Bij busongeluk #gravenmoer zijn 5 kinderen gewond geraakt en naar ziekenhuis vervoerd. Buschauffeur is zwaar gewond geraakt. Hele weg is afgesloten. pic.twitter.com/hyrtAxRmXK — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) 18 januari 2018