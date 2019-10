Renzo van Emmerik eindigt als derde

MEEUWEN • Met een tweede en tiende plaats tijdens de slotrace van het seizoen 2019 op het TT-circuit Assen heeft Renzo van Emmerik uit Meeuwen zaterdag de derde plaats behaald in de eindstand van het ONK SuperCup 1000 kampioenschap.

Het waren natte racedagen en het regende dus ook tijdens de enige kwalificatie die er op de racedag op het programma stond. De BMW-rijder kon zich ronde na ronde op de Dunlop-regenbanden verbeteren en plaatste zich op de vierde startplaats.

Foutje

Van Emmerik: "Tijdens de opwarmronde van race 1 zag ik dat er nog wat natte plekken waren en dat ik dus goed op moest letten tijdens de race. Ik had een goede start en ik kon me aansluiten bij de kopgroep. Dat het verraderlijk was bleek wel uit de valpartij van de koploper in het kampioenschap. Ik kreeg steeds meer vertrouwen en begon posities goed te maken. Zo werkte ik mij op naar de tweede plaats. Door een foutje van mijzelf in de laatste ronde verloor ik een plek. Ik dacht dat ik derde was geworden, maar omdat de winnaar een straftijd had gekregen schoof ik alsnog op naar de tweede plaats. Natuurlijk was dat een positieve verassing. Stiekem wel een beetje balen van dat foutje, anders was ik nog eerste geworden ook."

Goede start

Voor race 2 was het weer gaan regenen en was het duidelijk dat er gestart moest worden op regenbanden op de inmiddels natte baan. "Ik had wederom een goede start en zat in de kopgroep", vertelt de Meeuwense coureur.

"Totdat ik bij bocht 4 een probleem had met schakelen en ook nog iemand tegen mij opbotste. Ik verloor zoveel tijd dat bijna het hele veld aan mij voorbij kwam en ik bijna als laatste weer verder kon. Ik heb nog veel plekken goed gemaakt en ben uiteindelijk nog tiende geworden. Hiermee had ik ruimschoots de derde plek in het kampioenschap verdedigd."

In dit seizoen heeft Van Emmerik samen met het Rent A Superbike Team in elf races tien keer een top 5-positie behaald. Daarbij zaten zes podiumplaatsen. "Op deze prestatie kunnen we trots zijn."