Geen Helmond Sport voor Kozakken Boys, Werkendamse Cupfighter ligt eruit

VEENENDAAL/WERKENDAM • Geen bekeravontuur voor Kozakken Boys dit seizoen. De Werkendamse tweededivisionist werd dinsdagavond in de tweede voorronde van de TOTO KNVB-beker uitgeschakeld door GVVV (2-1).





In de eerste ronde lonkte een duel met Helmond Sport op De Zwaaier, maar zover komt het dus niet. Kozakken Boys struikelde over GVVV, hoewel dat niet nodig was.

Trainer Rick Adjei moest flink improviseren met de opstelling. Leon Bot was geschorst, Kay Tejan was ziek, Quentin Jakoba geblesseerd, Mark Veenhoven geblesseerd en na negen minuten moest ook Roystone Drenthe er geblesseerd af.

Philip Ties zette GVVV in de 34e minuut uit een benutte strafschop op voorsprong.



In #Veenendaal willen GVVV en Kozakken Boys zichtbaar niet verliezen. Beide ploegen afwachtend, maar door @BerryPowel krijgen de Veenendalers een penalty. Philip Ties benut dit buitenkansje en daardoor is de stand na een half uur 1-0. #knvbbeker pic.twitter.com/qNncV1odaZ — Jeroen van der Veer (@JeroenvdVeer) September 24, 2019



Met nog 20 minuten te gaan zorgde Don Bolsius voor de gelijkmaker. Uitgerekend ex-Kozak Berry Powel velde twee minuten voor tijd met een fraaie kopbal alsnog het vonnis over de Werkendammers.



Afgelopen.



Een enorme zure en onnodige nederlaag op bezoek bij @gvvv. Een bekeravontuur blijft uit: 2-1. #gvvkoz — Kozakken Boys (@KozakkenBoys) September 24, 2019



(later meer)