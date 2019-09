Virtus kan geen vuist maken tegen Zeemacht

WERKENDAM • Virtus heeft zaterdag met 62-72 verloren van Zeemacht uit Den Helder.

Voor eigen publiek begonnen de Werkendammers de eerste thuiswedstrijd in de promotiedivisie veel te mat. Vorige week werd er tegen Lokomotief ook met tien punten verschil verloren, maar dat voelde toen heel anders aan.

Virtus was toen gedreven en speelde sterk. Vooraf wist Virtus dat de wedstrijd zaterdag tegen Zeemacht een lastige klus zou gaan worden, maar dat het scorebord na 2 minuten spelen al 2-12 aan gaf, zegt veel over de manier waarop de Werkendammers de wedstrijd van start zijn gegaan. Na de eerste wissels in het basisteam en het sterk invallen van Gavin van der Wall, speelde Virtus zich weer terug in de wedstrijd: 19-19 na het eerste kwart.

Gewaagd

Het tweede kwart gingen beide ploegen gelijk op en kon Virtus dankzij het 17-jarige jeugdtalent Mattas Magila even genieten van de grootste voorsprong: 39-33. De driepunter van Magila was gewaagd en loepzuiver. Na de rust startte Virtus weer mat, waardoor er gelijk een gat van tien punten werd geslagen door Zeemacht.

Ondanks het sterk invallen van de bankspelers kon Virtus de gehele tweede helft geen enkele vuist meer maken. Zeemacht speelde sterk, ervaren en liet zich niet gek maken door de scheidsrechters, iets waar de Werkendammers op dit niveau nog volop aan moeten wennen.

Coach Dusan Bozic was niet te spreken over de manier waarop Virtus aan de wedstrijd begon: "Pas aan het eind van het vierde kwart heb ik iets terug gezien van het oude Virtus, toen het publiek zich begon te roeren en het team knokte voor een beter resultaat, maar de tijd was te kort om het Zeemacht nog moeilijk te maken."

Komende zaterdag 28 september speelt Virtus uit tegen Dreamfields Dolphins. De wedstrijd begint om 17:45 uur.

Dreamfields Dolphins heeft zich afgelopen jaar geplaatst bij de final four in de promotiedivisie.