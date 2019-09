Opnieuw podium voor Renzo van Emmerik

MEEUWEN • Renzo van Emmerik heeft zaterdag in Assen voor de derde keer op rij een derde plaats weten te behalen in een ONK SuperCup 1000-race.

Van tevoren had Van Emmerik met het Rent A SuperBike Team extra getraind op het TT-circuit Assen en, mede dankzij het mooie weer, zeker niet onverdienstelijk. "We hebben verschillende zaken kunnen proberen met de afstelling van de BMW en de Dunlop banden, en ik heb aan mijn bochtentechniek kunnen werken", aldus de Meeuwense coureur. "In de kwalificaties wist ik de BMW S 1000 RR, met een evenaring van mijn persoonlijk record, naar een derde plaats op de startgrid te sturen."

Bij de start van de race onder ideale omstandigheden kwam Van Emmerik goed van zijn plek en hij dook als derde de eerste bocht in.

Van Emmerik: "Mijn doel was om goed te starten en mee te gaan met de snelste twee rijders en zo lang mogelijk mee te doen met het gevecht. Mijn start was zeker goed, maar in het eerste bochtige gedeelte kwam ik een beetje in het gedrang en verloor een paar plaatsen. Maar helaas kostte het me teveel tijd om naar de derde plek te komen. Toen ik er uiteindelijk voorbij was, was het gat naar de nummer twee al zo groot dat ik de rest van de race alleen heb gereden en als derde over de finish kwam. Ik ben zeker blij dat ik met het Rent A Superbike Team weer een podium heb weten te behalen, maar ik vind het een beetje jammer dat ik niet echt eruit heb kunnen halen wat er in zit. Als alles op z'n plaats valt dan kunnen we de volgende race meedoen met het gevecht voor de winst."