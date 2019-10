Almkerkse broers werken hard aan eigen bierbrouwerij

ALMKERK • Hans Anton en Clement Verschoor werken momenteel hard aan hun bierbrouwerij in het centrum van Almkerk. Eind november hopen ze daadwerkelijk hun eigen bier te gaan brouwen.

Eerlijk gezegd had Hans Anton wel verwacht dat de pers al eerder lucht zou krijgen van de plannen voor een 'craftbier brouwerij van aanzienlijke omvang' in het centrum van Almkerk. Al sinds maart van dit jaar wordt er gebouwd aan het pand aan de Kruisstraat 16 en deze week worden de brouwinstallatie en de vergistingstanks geïnstalleerd.

"Het was een oude boerderij, dus er moest heel wat aan gebeuren", vertelt Hans Anton lachend. Vanaf eind november hoopt hij samen met zijn broer Clement daadwerkelijk te kunnen gaan brouwen. Onder de naam De Magistraat richt het tweetal zich in eerste instantie op een 'basisassortiment' met o.a. een pils, een tripel en een IPA.

Serieuze brouwerij

"De Magistraat wordt een serieuze brouwerij, niet eentje met twee pannen op het vuur. We willen ons bier landelijk aan de man brengen, zowel aan horeca als aan particulieren. We gaan werken met distributiepartners, maar hier in het dorp en de streek willen we het bier zelf gaan afleveren. Als geboren en getogen Almkerkers willen het bier bij wijze van terug geven aan Almkerk. Het gaat echt heel leuk worden", klinkt het enthousiast.

Oude rechtbank

In eerste instantie was het de bedoeling dat de brouwerij gebouwd zou worden in een schuur achter het huis van Hans Anton. "Ik woon in het oude rechthuis, de oude rechtbank van Almkerk. Daar komt ook de naam 'Magistraat' vandaan. Een magistraat is een gekozen bestuurder en het woord wekt de indruk alsof het al heel lang bestaat, dus die naam hebben we maar aangehouden."

De vergunning voor de brouwerij is inmiddels verleend en de verwachting is dat de gemeente ook toestemming geeft voor het bijbehorende bierlokaal. Vanaf volgend voorjaar zal het bierlokaal inclusief gezellig terras open gaan voor publiek, in principe op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Mensen moeten zich volgens de broers echt thuis gaan voelen bij De Magistraat, dat bezoekers naast de mooie bieren vanaf één van de zestien taps ook een hapje aan gaat bieden. "Er komt ook een kaart, want van een lekker biertje krijg je immers altijd wel trek", weet Hans Anton. Onder het dak van De Magistraat komt bovendien een vergaderruimte en wie een feest wil geven kan er eveneens terecht.

In Almkerk trekt de brouwerij in wording in ieder geval veel bekijks. "Het is zo mooi om te zien hoe positief het dorp reageert", vertelt Hans Anton. "Mensen vallen vaak genoeg binnen om even een kijkje te komen nemen." Wie ook graag op de hoogte wil blijven van de voortgang van De Magistraat kan terecht op Instagram.

http://www.instagram.com/de_magistraat

Tom Oostra