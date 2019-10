Hervormd Veen gaat helpen in Griekenland

VEEN • Hervormd Veen zit zich in voor vluchtelingen en daklozen in Athene. Vrijdag vertrekt een groep uit het handelsdorp naar Griekenland om daar hulp te bieden.

Het land aan de Middellandse Zee is door de economische crisis ernstig in de problemen geraakt. De gewone man in de straat ervaart veel armoede. De vluchtelingencrisis komt daar nog bovenop; duizenden kwamen in Griekenland aan om vervolgens door te reizen naar het noorden.

De grenzen gingen echter dicht met als gevolg dat er zo'n 60.000 vluchtelingen letterlijk vast zitten. Gevolg van dit alles: een kleine bovenlaag heeft het nog altijd goed, maar een grote groep leeft onder de armoedegrens.

Judith van Ekris

Iemand als Judith van Ekris uit Werkendam biedt al vijf jaar ter plaatse hulp aan mensen die aan de onderkant van de maatschappij leven. Zij is o.a. actief bij het Leger des Heils en via haar kerk heeft ze een centrum opgericht, waar daklozen en vluchtelingen zich kunnen wassen, eten en kleding krijgen.

De actie 'Hervormd Veen Helpt' wil bijdragen aan het werk van Judith. Frank Timmermans raakte in de ban van het werk van haar en gaat met een groep jongeren richting Griekenland. De jeugd blijft ruim een week in Athene en zal daar dekens, warme kleding en schoenen uitdelen alsmede voedselpakketten en rugzakken met schoolspullen. Ook gaan er maar liefst 200 buggy's en zes pallets met conserven mee voor vluchtelingen. Een kindertehuis in Athene kan een speeltoestel tegemoet zien.

Restaurant

Het project in Veen zit al even op de rails, o.a. door een talentenveiling, auto's wassen, een gesponsord nachtje slapen als een dakloze in een doos, een zangavond en afgelopen vrijdag een Veens-Grieks restaurant waar 140 mensen een driegangenmenu kregen geserveerd.

Inmiddels staat de teller op 30.000 euro en daarvan gaat 100 procent naar hulpgoederen. De zeventien jongeren en drie begeleiders betalen zelf hun reis en accommodatie.

https://hervormdveenhelpt.nl/