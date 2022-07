REGIO • Achter de geraniums zitten kan altijd nog, dacht John Lin (75). En Antoine van den Diepstraten is met zijn 38 lentes nog lang niet toe aan zijn pensioen, maar wel dolenthousiast over de locatie en deelt dat het liefst met iedereen. Beide mannen zijn gastheer op Slot Loevestein. Ze zijn dringend op zoek naar nieuwe gastheren- en vrouwen om het team te versterken.

“Na ruim 25 jaar werkzaam te zijn geweest in de horeca maakte ik een overstap uit dit vak en werd ik directeur van een luxe serviceflat in Breda,” aldus John. “Op een wel heel bijzondere manier maakte ik kennis met Slot Loevestein. Mijn zoon en zijn vrouw deden ruim 10 jaar geleden mee aan het televisie programma, De slag om Loevestein. De opzet was om via dit programma sollicitanten te selecteren, waarbij de winnaars Kasteelheer- en Vrouwe zouden worden. Na het afleggen van diverse proeven van bekwaamheid, werden hij en zijn vrouw de uitverkorenen. Kort na hun benoeming kwam ik op Loevestein en werd ik door hun al snel gebombardeerd tot vrijwilliger. Zij hebben daar met veel plezier gewerkt en gewoond maar na tweeëneenhalf jaar kregen zij de kans om een eigen Hotel-Restaurantbedrijf over te nemen. Ik was inmiddels besmet met het Loevesteinvirus en ik ben nog altijd actief als vrijwilliger.”

Dol op historie en geschiedenis

Collega-gastheer Antoine komt uit Gorinchem en was als kind al dol op historie en geschiedenis. “Ik wil een bijdrage leveren aan de maatschappij, maar binnen koffie schenken zag ik niet zitten. Tijdens een cursus Gorcumologie kwam ik in contact met gastspreekster Ien Stijns, destijds directrice van Slot Loevestein. Ik was direct enthousiast toen ik hoorde dat ze daar vrijwilligers zochten. Na een keer proefdraaien met één van de andere poortwachters, wist ik het wel. Dit is echt mijn ding.”

“Als gastheer ontvangen we de bezoekers bij de entree van de vesting. We geven praktische informatie over wat er die dag te doen is, verteltijden van de gidsen, de weg wijzen en vragen beantwoorden,” legt Antoine uit wat de functie inhoudt. “Ik doe dit met veel plezier op een aantal dagen per maand, waarbij ik zelf kan kiezen welke dagen mij het beste uitkomen.”

John vult dit nog aan: “We ondersteunen ook bij evenementen zoals onlangs Waterlicht en komend herfst weer het Riddertoernooi en helpen soms mee met de workshops voor kinderen in de vakanties. Afhankelijk van het seizoen werken we meestal één dag in de week, en in drukke periodes soms twee.”

Een bijzondere touch

Op de vraag wat er zo leuk is aan werken op Slot Loevestein hoeven de heren niet lang na te denken. John vertelt enthousiast: “Het is bijzonder gezellig om samen met de gidsen in het slot de bezoekers wegwijs te maken en uit te leggen wat er in het slot te beleven valt, waarbij het contact met kinderen een bijzondere touch aan het geheel geeft. De glinstering in hun oogjes is onbeschrijfelijk. Natuurlijk is ook het contact met de vaste medewerkers en de overige vrijwilligers iets waaraan ik veel plezier beleef.”

Antoine knikt instemmend, “Op deze manier draag ik bij aan het behoud van cultureel erfgoed en het in stand houden van het slot. Daarnaast is het zo leuk om mijn eigen enthousiasme mee te geven aan bezoekers die net binnen komen. Het enthousiasme wat je dan weer terug krijgt, daar haal ik zoveel energie uit. Ze komen voor een mooie dag uit, en jij mag daar onderdeel van zijn, dat is bijzonder toch.”

Vrijwilligers van levensbelang

De mannen sluiten af met een oproep voor nieuwe collega’s. “Twijfel jij om je aan te melden als gastheer- of vrouw? Kom gerust een keertje kijken; we zoeken mannen en vrouwen die gastvrij en representatief zijn. Eigen vervoer is handig gezien de ligging. Wij willen je met veel plezier rondleiden en toelichten wat er bij komt kijken. Vrijwilligers zijn ook voor Loevestein van (over)levensbelang.”

Meer informatie

Op www.slotloevestein.nl is meer informatie over de vacatures voor vrijwilligers te vinden. Naast gastvrouwen en gastheren is het slot ook op zoek naar vrijwillige veervrouwen en veermannen.