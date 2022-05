Babyspa Relaxing for Babies opent haar deuren in Giessen

GIESSEN • Zaterdag 14 mei opende in Giessen babyspa Relaxing for Babies. “Het is echt iets uit de stad en iedereen uit de stad kent de babyspa. In een dorp is het behoorlijk nieuw”, vertelt eigenaresse Kinea Groeneveld uit Rijswijk over deze ‘bubbelsessies voor baby’s’.

Bij de opening verschenen dan ook vooral mensen die nog niet eerder van een babyspa gehoord hadden. Het gaf Kinea de gelegenheid om goed uit te leggen wat de bezoekers van haar babyspa kunnen verwachten. “Sommige mensen hadden vooraf gegoogeld, omdat ze er nog nooit eerder van gehoord hadden. Toen ze bij Relaxing for Babies kwamen kijken, benoemden ze gelijk dat het hier zo rustig is. Er kwamen redelijk wat mensen op de opening af en er zijn zelfs al wat boekingen uit voortgekomen.”

Huid-op-huidcontact

Kinea vertelt dat ze de kinderen niet aanraakt, maar dat ouders alles zelf mogen doen. “Ik help de ouders met het omdoen van de band waarmee de baby blijft drijven, maar voor de rest doen ouders alles zelf. Ouders hebben dan zelf het huid-op-huidcontact met de baby en ze zijn echt samen op dat moment. Ik heb twee badjes waar een baby in kan, een bad waar twee baby’s in kunnen en een gezinsbad. In het gezinsbad kan een ouder ook mee het water in.” Baby’s van twee weken tot achttien maanden zijn welkom in de babyspa in Giessen. Baby’s die prematuur geboren zijn, mogen vanaf drie maanden komen.

Een eigen babyspa

De Rijswijkse heeft zelf een zoontje van 4,5 maand en miste de aanwezigheid van een babyspa in de buurt. “Ik kom zelf uit de kinderopvang en de motorische ontwikkeling van een baby vind ik heel interessant. Toen ik zelf zwanger raakte, ben ik op zoek gegaan naar een babyspa in de buurt. Helaas zit de eerste pas op 35 tot 40 minuten afstand. De dichtstbijzijnde zit in Dordrecht of Breda.”

Het idee voor een eigen babyspa was geboren. “Ik wilde eigenlijk altijd al wel iets voor mezelf beginnen, maar dan wel gericht op kinderen. Geen dag is hetzelfde met kinderen en daar haal ik echt mijn energie uit. Ik werkte in Oosterhout en ik merkte dat ik dichter bij huis wilde werken, in verband met de reistijd. En het liefst wilde ik iets met mijn eigen kind gaan doen.”

Positieve effecten

“Ik heb zelf al het positieve effect van een babyspa mogen ervaren, omdat ik met mijn kleine om de twee weken naar een babyspa ging en hem nu iedere twee weken hier in Giessen laat badderen. Hij heeft geen darmkrampjes en is soepel in zijn spieren. Zodra hij het water hoort lopen, dan lijkt hij blij dat hij weer mag. Hij gaat het nu echt herkennen.”

De babyspa is wel echt iets anders dan bijvoorbeeld babyzwemmen. “Door de stralen die die badjes hebben, de bubbels en de jetstreams, wordt heel het lichaampje gestimuleerd en gemasseerd. Daardoor hebben de baby’s minder buikkrampjes, het versterkt de botten en spieren, de longcapaciteit wordt groter, ze krijgen meer zelfbewustzijn en de spijsvertering wordt beter door de lichte druk van het water. Sommige baby’s slapen er ook beter op.”

Rustig wennen

Baby’s die bij Relaxing for Babies komen, krijgen eerst de kans om rustig aan de nieuwe omgeving te wennen. “Baby’s die voor de eerste keer gaan, vinden het allemaal heel spannend en weten eigenlijk niet wat er gebeurt. Dan begin ik altijd heel langzaam. Ze gaan eerst in een badje zonder dat de bubbels aanstaan. Zodra ik zie dat ze echt gaan ontspannen, dat de handjes opengaan en de beentjes ontspannen, dan ga ik langzaam de onderste bubbels aanzetten. Daardoor worden ze gekriebeld langs het lichaam. Als ze dat oké vinden, dan ga ik de zij-jetstreams aanzetten. Dan pas begint de eigenlijke massage.”

De watertemperatuur wordt aangepast aan de temperatuur van het badwater waar de baby’s thuis ook in dobberen. “Die ligt altijd tussen de 35 en de 37 graden net als in de baarmoeder. Als het badje thuis 35 graden is, dan is het hier ook 35 graden, zodat ze altijd dat vertrouwde gevoel hebben.”

