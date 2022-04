Werkzaamheden aan Merwedebrug: afsluiting in beide richtingen

ALTENA • Van maandag 4 april 22.00 uur tot dinsdag 5 april 5.00 uur is de A27 in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat controleert dan namelijk de veiligheid van de Merwedebrug.

Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden aan de brug niet doorgaan. De reservenacht is vooralsnog gepland van dinsdag 5 april 22.00 uur tot en met woensdag 6 april 5.00 uur. Automobilisten kunnen omrijden via de A15, A16 en A59 of via A15, A2 en A59. Een omleidingsroute wordt aangegeven.

Voetgangers en (brom)fietsers kunnen wel de brug over, maar moeten rekening houden met een vertraging van zo’n 20 minuten. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen geen gebruik maken van Riveer, aangezien de veerdienst niet vaart tussen de aangegeven tijdstippen.