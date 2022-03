Kringloopcentrum Altena zet vier jubilarissen in het zonnetje

ALMKERK • Kringloopcentrum Altena heeft vier vrouwelijke medewerkers in het zonnetje gezet, nu de coronamaatregelen zijn afgezwakt. ‘Ada Neeleman, Lummy Steenhuis, Marian Gunst en Sjanie Boogaarts hebben 25 jaar of meer geholpen om van de kringloop in Almkerk één van de mooiste kringloopwinkels van Nederland te maken’, zo meldt men.

Ada, Lummy en Sjanie hebben een belangrijke rol in de kleding en Marian speelt al ruim 30 jaar een sleutelrol in de winkel. Zonder deze dames had het kringloopcentrum niet uit kunnen groeien tot de kringloopwinkel die het nu is. Als blijk van waardering ontvingen de dames een bloemstuk, gemaakt door de zeer creatieve kringloopmedewerkster Pia Stierman en een cadeautasje met inhoud. Het kringloopcentrum is trots op de vier dames en hoopt nog lang te mogen rekenen op hun ongelooflijke inzet.

Het kringloopcentrum is ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers. ‘Ben jij ook geïnteresseerd in techniek, elektra, boeken, woonaccessoires, meubelen of kleding? Meld je dan aan als vrijwilliger. Jouw bijdrage is waardevol, als je aan de slag gaat in ons team kun je met leuk, zinvol werk bezig zijn. Ons kringloopcentrum is een centraal gelegen ontmoetingspunt midden in Almkerk.’ Geïnteresseerden, die de uitdaging aan willen gaan, kunnen contact opnemen via e-mail info@kringloopcentrumaltena.nl of telefonisch via 0183-403080.