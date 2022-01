Club van 100 sv Dussense Boys is vier ereleden rijker: ‘Als dank voor de vele diensten’

DUSSEN • Vorige week heeft het bestuur van de Club van 100 sv Dussense Boys een viertal oud-bestuursleden een bezoekje gebracht, die vanaf de beginperiode in de jaren negentig betrokken zijn geweest bij onder meer de oprichting van de Club van 100 sv Dussense Boys.

Om die reden werd aan het viertal een oorkonde uitgereikt en ze werden benoemd tot erelid van de Club van 100 sv Dussense Boys. ‘Dit erelidmaatschap is aan hen verleend als dank voor de vele diensten, die zij langdurig voor de Stichting Club van 100 sv Dussense Boys hebben verricht. Het erelidmaatschap is verleend aan Tinus Meijers, Karel Verhoeven, Isaak den Dekker en Theo van Bragt’, laat de club weten via de eigen website.