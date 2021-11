Ruim duizend miljonairshuishoudens in Altena

REGIO • In de gemeente Altena heeft 4,8 procent van de huishoudens een vermogen van minimaal één miljoen euro. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dit komt neer op ongeveer 1100 huishoudens in Altena. Het landelijk gemiddelde ligt op 3,5 procent van de huishoudens, daar ligt Altena dus ruim boven. De provincie Noord-Brabant telt ruim 42400 miljonairshuishoudens, dat is 3,7 procent van alle huishoudens in Brabant. Procentueel gezien staat Noord-Brabant daarmee op een vierde plaats, achter Noord-Holland (4,6 procent), Utrecht (4,5 procent) en Zeeland (3,8 procent).