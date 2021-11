Kick-off van Write for Rights op School

REGIO • Op woensdag 17 november vond op Slot Loevestein de feestelijke start van Write for Rights op School plaats. Samen met 60 scholieren gaven spoken-word-artist Luan Buleshkaj, directeur van Amnesty International Dagmar Oudshoorn en Mousa al-Sadah, zoon van Saudische mensenrechtenverdediger Nassima al-Sadah, het startsein voor Amnesty’s scholenactie.

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Een van deze acties is Write for Rights, waarbij mensen overal ter wereld miljoenen brieven en kaarten schrijven voor mensen die slachtoffer zijn van onrecht. Op scholen wordt deze schrijfactie ook omarmd, vele klassen schrijven massaal mee om zich in te zetten voor mensenrechten.

Museumprogramma

Naast de kick-off hebben Amnesty International en Loevestein ook een speciaal museumprogramma ontwikkeld voor scholen. De jongeren komen niet alleen schrijven, ze worden ook gemotiveerd om na te denken over vragen als ‘Wanneer mag je iemand gevangen zetten?’ en ‘Waar stopt jouw vrijheid en begint de vrijheid van een ander?’

Tijdens een interactieve rondleiding komen de leerlingen meer te weten over Hugo de Groot en volgt er uitleg over vrijheid van meningsuiting en mensenrechten in een gastles of digitale les van Amnesty International.

Nog tot aan de kerstvakantie worden er op Loevestein én op honderden scholen in heel Nederland brieven en kaarten geschreven.