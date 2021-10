Goezate in Werkendam zaterdag te zien op tv

De opnames waren in januari.

WERKENDAM • Verzorgingshuis Goezate in Werkendam is zaterdag 23 oktober te zien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van MAX Maakt Mogelijk.

Het tv-programma verbetert de leefomstandigheden van ouderen en vervult wensen.

Presentator Jan Slagter gaat langs bij een verzorgingshuis in Werkendam, waar 75 bewoners wonen met een somatische en psycho-geriatrische zorgvraag. Hoewel er behoorlijk veel eigen grond rondom het gebouw te vinden is, is er geen veilige afgesloten tuin voor de bewoners. Tijdens de coronacrisis werd de noodzaak van een tuin nog dringender.

Vrijwilliger Hendri Visser start daarom, samen met zorgmanager Karin Schellekens, het plan voor een dementievriendelijke tuin. De hele gemeenschap draagt een steentje bij; buurtbewoners, bedrijven en vrijwilligers.

MAX Maakt Mogelijk neemt het oneindige pad dat door de tuin loopt voor haar rekening.

De opnames zijn in januari gemaakt. De uitzending is zaterdag om 18:40 uur te zien bij NPO 2.