CDA: ‘Zorgen over parkeren in Werkendam’

WERKENDAM • Het CDA in Altena maakt zich zorgen over de parkeercapaciteit en de verkeersdoorstroming in het centrum van Werkendam.

Met name op zaterdagen ziet de partij dat de verkeersdrukte ‘knelt’. “Een bezoek aan de Hoogstraat (de enige winkelstraat van Altena) wordt een steeds grotere uitdaging”, stellen raadsleden René Roovers en Otto van Breugel namens de christendemocraten, die het probleem hebben aangekaart bij het college.

Appartementen

Daarnaast ziet het CDA dat diverse panden in het centrum van Werkendam omgebouwd worden naar appartementen. “Nieuwe ontwikkelingen, zoals de herontwikkeling van het voormalige pand van Visser Slaapadvies en plannen voor de Lijnbaan hebben elk voor zich en in zijn geheel gevolgen voor het centrum. We zijn voor de herbestemmingen wonen in Werkendam, maar wel met voldoende parkeerplaatsen”, aldus Roovers en Van Breugel.

“Wij stellen ons hierbij echt de vraag of er wel voldoende wordt nagedacht over het effect op parkeren en de bereikbaarheid van het centrum. Slechte bereikbaarheid en krappe parkeercapaciteit vormen een bedreiging voor een levensvatbare winkelstraat en dat is echt niet wat we willen voor Werkendam.”

Containers

Dan zijn er nog de zorgen over de toename van containers door de komst van meer appartementen. “Per woning een drietal containers voor afval”, rekent het CDA-tweetal voor. “Wij zien dan ook steeds meer containers in de openbare ruimte, vanwege gebrek aan ruimte in of bij een appartement. Dit verstoort het straatbeeld en een aantrekkelijk openbaar winkelgebied.”

Het CDA ziet dan ook graag dat het centrum van Werkendam aantrekkelijk blijft om te shoppen. Goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden. De partij vraagt het college onder meer om met ‘creatieve oplossingen’ te komen om de parkeerdruk in het dorp tegen te gaan.