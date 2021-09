Prijs Nieuwsbladjournalistiek voor Anne Marie Hoekstra, Prijs Nieuwsbladfotografie voor John Wijntjes

• De genomineerden van de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek. In het midden winnares Anne Marie Hoekstra, rechts naast haar Marieke Berkelaar, die mede namens Marijke Verhoef de oorkonde in ontvangst nam.

ARNHEM • Kontakt Mediapartners, uitgever van inmiddels dertien edities van nieuwsblad Het Kontakt, heeft woensdag op de NNP-dag twee van de drie jaarlijkse NNP-prijzen gewonnen. De Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek werd toegekend aan Anne Marie Hoekstra van Het Kontakt - Alblasserwaard en de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie -voor het tweede jaar op rij- aan John Wijntjes van Het Kontakt - Krimpenerwaard.

Daarnaast waren er nominaties voor Marijke Verhoef (Het Kontakt - Krimpenerwaard) en Geurt Mouthaan (Het Kontakt - Alblasserwaard). “Als uitgever ben ik enorm trots op deze blijk van waardering”, aldus directeur Floor de Groot in een reactie. “Vooral ook omdat het niet de eerste keer is. Met Kontakt Mediapartners behoren we al een lange reeks van jaren tot de winnaars en genomineerden.”

Drie prijzen

De Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) reikt jaarlijks drie prijzen uit. De commerciële A.M. Bandaprijs werd uitgereikt aan Duncan Whyte van de Texelse Courant.

De Aanmoedigingsprijs Online werd in de wacht gesleept door De Dalfser Marskramer met de videoserie videoserie ‘Het geheime bezoek van Sinterklaas in Nieuwleusen’.

Voor de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2021 waren er vier genomineerden:

- De serie ‘Klimaatadaptatie in de polder’ ingezonden door Het Kontakt Alblasserwaard.

- De 9-delige serie ‘Eilanders over impact coronacrisis op hun ‘leven’, ingezonden door Eilanden Nieuws.

- De special ‘75 jaar vrij’, ingezonden door Het Kontakt Krimpenerwaard.

- De serie Podcast Politiek Circus Almere van Almere Deze Week.

Zeer verrast

De juryleden Miranda van Dijk-Kedde, Simon Hofland, Lou Lichtenberg en Froukje Nijholt toonden zich positief over de inzendingen. ‘Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van corona. De jury was dan ook zeer verrast dat er desondanks een groot aantal inzendingen was met een enorme variatie aan thema’s en niet alleen corona. Mooi om te zien was hoe onderwerpen als 75 jaar bevrijding, de klimaatverandering en uiteraard de coronapandemie lokaal werden opgepakt en uitgewerkt. Er waren originele versies met creatieve invalshoeken, Opvallend was ook de vormgeving van de inzendingen, die ieder jaar beter lijkt te worden. Een prachtige ontwikkeling die de kwaliteit van de nieuwsbladen ten goede komt. En daarom ook een compliment aan de uitgevers die hiervoor alle ruimte aan de redacties geven’.

Kwetsbare badkuip

Over de winnende serie ’Klimaatadaptatie in de Polder’ oordeelde de jury: ‘Anne Marie Hoekstra dook in het vraagstuk van een regio die in waterstaatkundig opzicht een van de meest problematische is voor beleidsmakers. Ingesloten tussen rivieren vormen de polders van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een kwetsbare badkuip, zeker nu het klimaat verandert. De jury vond het een prachtige serie met uiteenlopende verhalen die met passie geschreven zijn en een mooi tijdsbeeld geven. Het is een goed afgewogen geheel, waarin zowel beleidsmakers als gewone mensen aan het woord komen. De artikelen nodigen de lezer uit om ook zelf in beweging te komen. Verdiepend en informatief’.

IJzersterk

En over de special ‘75 jaar vrij’: ‘Marijke Verhoef vond 75 jaar bevrijding een moment om uit te pakken met een bijzondere special: ‘75 jaar vrijheid, 75 jaar bevrijding, dat is een moment om te vieren!’ De jury sprak zijn waardering uit over deze bijzonder mooie uitgave wat betreft diversiteit en inhoud. Alle facetten werden belicht en ook de keus van het formaat – half-Berliner (half zo groot als het Berlinerformaat, dat op zijn beurt het midden houdt tussen het traditionele broadsheet- en het tabloidformaat) – en de opmaak kregen een hoge waardering. De uitwerking van een landelijk thema op lokaal niveau is ijzersterk. Een prachtig voorbeeld van publieksparticipatie, doordat inwoners zelf actief een bijdrage konden leveren. Niet alleen ouderen, ook jongeren komen aan het woord in persoonlijke verhalen. Ook waardering voor de bijzondere foto’s in deze special.

Frappante beelden

Joost Berends, Merijn Stillebroer en Jeroen Wielaert vormden de fotojury. Zij keken met een positief-kritische blik naar de ingezonden foto’s: ‘De fotografen van de Nederlandse Nieuwsbladpers waren weer bij uiteenlopende gebeurtenissen in hun regio’s en legden dat vast voor de lezers, met frappante beelden uit de actualiteit Covid. Een coronaproof speelweek in Brandwijk/Molengraaf, een coronaproof rommelmarkt in Goudriaan, na corona-thuisisolatie in Papendrecht weer terug naar school met speelbeer Flip. Toch was er nog veel anders om te fotograferen: die wolkenstralen in de Texelse lucht boven Den Burg, de opening van een stuitergrasveld in Lekkerkerk, de kersverse burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden op bezoek bij zijn eerste 100-jarige, vrouwenbingo in Leerdam met Drag Queen Dolly op het podium’.

‘In dat brede scala kreeg de jury een aantal doorsnee beelden te zien, soms niet allemaal van even goede technische kwaliteit, of gewoon standaard opnamen, zonder bijzondere standpunten. Andere foto’s waren domweg treffend. Nico van Ganzewinkel van Het Kontakt moet in Leerdam veel plezier gehad hebben in die bingozaal vol dames en Dolly met dat bordje naast zich met die opvallende tekst: kutfeest. Ook de foto van John Wijntjes was op zijn plaats toen kapster Margriet haar stoel buiten haar salon zette voor een ernstig zieke oudere vrouw, een van de vaste klanten die ondanks alle coronavoorzorg toch niet naar binnen durfde.

Genomineerden

De genomineerden:

- Wim Heijboer - Eendrachtbode: ‘nonchalant peukje roken tijdens grote brand’.

- John Wijntjes - Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard’: Doelman Aschwin Bakema’.

- Geurt Mouthaan - Het Kontakt Alblasserwaard’: Afscheid van een vriend’

John Wijntjes won de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie voor het tweede jaar op rij. De jury over zijn winnende foto: ’John Wijntjes zat naast het doel van keeper Aschwin Bakema. Duidelijk is te zien dat Bakema de bal van achter de doellijn weg probeert te slaan. De scheidsrechter kende geen doelpunt toe. Wijntjes was de Var...Momentum. Scherpte en scherptediepte. Precies goed. Dit was wat de jury aansprak in dit beeld, alsmede het perfect precies goed getimede moment dat de foto genomen werd. Kortom: prachtige sport-nieuwsfoto!’



Foto: John Wijntjes

En over de nominatie van Geurt Mouthaan: ‘Via social media kreeg Geurt te horen dat de 22-jarige automobilist, die het weekend ervoor zwaargewond raakte bij een ongeval, overleden was. Er zouden bloemen op de plek van het ongeval gelegd gaan worden en Geurt mocht foto’s maken van dit moment. Een sterke nieuwsfoto moet in staat zijn om het bericht over te brengen en het verhaal te vertellen zonder dat men de bijbehorende tekst heeft gelezen. Precies dat deed de foto van Geurt Mouthaan. De compositie, de emotie, de gezichten, de bloemen. Alles hier in beeld laat de kijken in een oogopslag zien wat er gaande is en wat zich hier voor droevige gebeurtenis heeft afgespeeld eerder. Je voelt als kijker ook de ongemakkelijkheid welke de fotograaf gevoeld moet hebben tijdens deze foto. Een sterk beeld wat direct binnenkomt.



Foto: Geurt Mouthaan

Het eindoordeel: ‘De jury moest tot een winnaar komen. Daarin drong ook Dolly sterk naar voren. Ze kreeg gezelschap van die vrouw bij de brand. Uiteindelijk gaf echter de keeper de doorslag. Met deze foto is John Wijntjes de beste geworden. Het Kontakt mag trots zijn op zijn veelzijdigheid en oog voor het goeie moment’.