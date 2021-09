Boeken lokaal schrijftalent te leen bij bibliotheek Altena

REGIO • Deze zomer organiseerde de Bibliotheek CultuurPuntAltena samen met jongerencentrum De Pomp in Almkerk een schrijf- en illustratieworkshop. Het werk van de deelnemers is vanaf nu te leen in de bibliotheek.

De workshops vonden plaats tijdens de zomertour van de bibliotheek. Michelle Swaneveld en Lara van der Burgh deden mee aan de workshops. Beiden schreven al eerder een boek en kwamen naar de workshops om hun schrijf- en illustratiekwaliteiten nog verder te ontwikkelen onder toeziend oog van schrijfster Chinouk Thijssen en illustrator Sia Hollemans.

De tekst gaat verder onder de foto.



Michelle Swaneveld. foto: Henk Vegt

Leonie Oomen van de Bibliotheek CultuurPuntAltena zocht contact met Bart Schutte van jongerecentrum De Pomp met als doel om jongeren activiteiten aan te bieden, zodat ze leeftijdsgenoten konden ontmoeten en creatief bezig konden zijn.

Zeer geslaagd

Bart vertelt: “Het idee voor de workshop ontstond in gesprek met de bibliotheek. Ik wist van een aantal jongeren dat zij het leuk vinden om verhalen te schrijven en tekeningen te maken. Het is dan natuurlijk heel leuk als je een workshop kan krijgen van iemand die dit professioneel doet. En achteraf blijkt dat ook uit de reacties van de jongeren, zij waren namelijk erg enthousiast. En met dit prachtige resultaat, twee boeken geschreven door hen, kan ik maar een conclusie trekken: dit was zeer geslaagd.”

Beide partijen kijken tevreden terug op de samenwerking en willen in de toekomst nog vaker samenwerken. Deze week is de Boekenweek van Jongeren en dus het uitgelezen moment om de boeken van beide jonge schrijfsters aan de collectie van de bibliotheek toe te voegen. De deelnemers van de workshop die nog druk aan het schrijven zijn, krijgen alsnog de kans om hun boek aan de collectie van de bibliotheek toe te voegen.

Ook voor volwassenen

De interesse voor de schrijfworkshop bleek ook bij volwassenen te leven. De bibliotheek ontving meerdere reacties op de workshop voor jongeren en besloot om, samen met de geïnteresseerden, een schrijfworkshop met Marijke Vos te organiseren. De aanmeldingen stroomden binnen waardoor er nu zelfs al twee workshops gepland staan: op 29 september en 6 oktober. Meer daarover op de online agenda van de bibliotheek.

