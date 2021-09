Bijna 4000 leerlingen in Altena doen mee met Autoloze Schooldag

Wethouder Hans Tanis met de jongste kinderen van de Prins Willem Alexanderschool en kinderdagverblijf De Schat in Eethen.

ALTENA • Negentien scholen in Altena hebben donderdag mee gedaan aan de landelijke Autoloze Schooldag.

Elke derde donderdag van september wordt hiermee aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid en duurzaamheid bij het naar school gaan.

Naast de stimulans om niet met de auto naar school te komen, geeft elke school een eigen invulling aan deze dag waarbij bewustwording centraal staat.

Prins Willem Alexanderschool

Op de Prins Willem Alexanderschool in Eethen werd op een kleurige manier aandacht gevraagd voor veilig verkeer. Leerlingen hadden hun fietsen, stepjes en rugzakken fleurig versierd en vielen zo extra op in het verkeer.

Wethouder Hans Tanis nam er een kijkje en sprak met de kinderen over het belang van het veilig reizen naar school.

In Eethen deden ook de allerkleinsten mee, zoals de kinderen van de peuterspeelzaal en de kinderopvang.

Verkeerseducatie belangrijk

Dit past goed bij het beeld van de gemeente dat verkeerseducatie belangrijk is voor iedereen van 0 tot 100 jaar, aldus wethouder Tanis.

“Ik ben trots dat er zoveel scholen en daarmee kinderen en ouders in Altena meedoen met deze dag. Verkeersveiligheid is een enorm belangrijk thema, zeker rondom scholen. Door deze actiedag zijn kinderen en ouders er bewust mee bezig. Er zijn vaak geschikte en gezonde alternatieven voor het pakken van de auto richting school, de sportclub of voor een boodschap. Minder autoverkeer draagt sterk bij aan een veiligere en schonere omgeving.”