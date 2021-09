Veense bistro wordt ‘besloten vereniging’ vanwege coronapas

VEEN • Bij City Bistro in Veen kunnen vanaf zaterdag 25 september uitsluitend nog leden een hapje komen eten. Zij hoeven niet aan te tonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of negatief getest of recent hersteld zijn van het virus.

Eigenaar Henno Timmermans weigert mee te werken aan het ‘discriminatiebeleid van de overheid’.

Vrije keuze

“Er zijn veel horecaondernemers die zich laten knevelen door dit coronabeleid van de overheid, maar ik niet. Zo’n coronapas druist in tegen alle mensenrechtenverdragen die Nederland heeft ondertekend. Als het aan mij ligt is dit besluit zelfs strafbaar. Of je je laat vaccineren of wil laten testen is ieders vrije keuze. Bij mij hoef je niets aan te tonen, alleen maar lid te worden.”

Dat kan volgens Timmermans heel eenvoudig. Wie vanaf 25 september, als de coronamaatregelen verder versoepeld worden, bij City Bistro wil komen eten, wordt voor 1 euro per maand lid van de Advies Vereniging Vrij Altena (AVVA). Lid worden kan bij binnenkomst en is verder zonder verplichtingen.

Niet-leden geweigerd

“Op deze manier wordt City Bistro een besloten vereniging en met wat daarbinnen gebeurt heeft niemand verder wat te maken”, legt hij uit. “Voor niet-leden ben ik ook niet geopend. Zij worden geweigerd aan de deur.”

De eerste avond is City Bistro al aardig gevuld met leden van de vereniging. Het lidmaatschap schrikt mensen niet af. In tegendeel, beschrijft Timmermans.

Lovende reacties

“Ik krijg alleen maar lovende reacties en echt niet alleen van mensen die zich niet willen laten vaccineren. Straks zit iedereen - gevaccineerd, getest of hersteld – hier gewoon door elkaar. Het gaat deze mensen om het principe. Ze zijn tegen de rechtsongelijkheid van die coronapas.”